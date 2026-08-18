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После массированной атаки дронов в Подмосковье начались масштабные отключения света

11:11 18.08.2026 Вт
2 мин
Это налет дронов назвали одним из самых массовых
aimg Елена Чупровская
Фото: Россияне заявили об ударах по энергосистеме Подмосковья (коллаж РБК-Украина)

В Подмосковье примерно 10 тысяч человек остались без света после ночной атаки дронов. В "Мособлэнерго" сообщили о первом массовом отключении с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что произошло

В ночь на вторник дроны массово атаковали Московскую область. Павлово-Посадский филиал "Мособлэнерго" сообщил о введении аварийного режима работы из-за повреждения оборудования.

Без электричества осталось более 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов. В компании объяснили, что речь идет об обесточении 109 трансформаторных подстанций в городе Ликино-Дулево и Орехово-Зуевском городском округе.

"В связи с повреждением электросетевого оборудования высшей электросетевой организации, повлекшее обесточивание 109 ТП АО "Мособлэнерго" в г. Ликино-Дулево и г. о. Орехово-Зуево", - пояснили в компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что со вчерашнего вечера до пяти утра в сторону Московской области летели 620 дронов, 180 из них сбили непосредственно над областью.

Агентство ТАСС назвало этот налет величайшей попыткой атаки на российскую столицу за последние два года. Предыдущий рекордный по масштабу налет произошел лишь в воскресенье.

В последний раз массовый блекаут из-за атаки дронов в Московской области произошел в конце декабря прошлого года. Тогда без света осталось 120 тысяч человек в Жуковском, Литкарино и Раменском.

Напомним, в ночь на 18 августа в Москве и области также зафиксировали налет дронов, и в нескольких местах вспыхнули пожары.

Тем временем один из дронов этой ночи попал в состав маркетплейса Wildberries в Богородском округе, где начался пожар.

По словам губернатора Андрея Воробьева, огонь оперативно локализовали, а пострадавших среди людей не обнаружили.

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