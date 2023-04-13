Після лікування до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій, - НАМН

До 82% поранених і хворих військових Сил оборони після лікування повертаються у стрій.
Про це повідомив президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Він зазначив, що НАМН виступила розробником Воєнно-медичної доктрини України, яка наслідує ізраїльський принцип, згідно до якого всі цивільні лікарні стають одночасно і військовими шпиталями.
"Це дало результат - до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", - зазначив Цимбалюк.
Також 80% поранених військових отримують належну медичну допомогу в першу ж годину.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Рєзніков пояснив, чому інформація про втрати ЗСУ є закритою.
Крім того, у Міноборони зазначали, що на Сході бувають дні, коли співвідношення втрат України та Росії сягає 1 до 10.
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