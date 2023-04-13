Після лікування до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій, - НАМН

До 82% поранених і хворих військових Сил оборони після лікування повертаються у стрій.

Про це повідомив президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

Він зазначив, що НАМН виступила розробником Воєнно-медичної доктрини України, яка наслідує ізраїльський принцип, згідно до якого всі цивільні лікарні стають одночасно і військовими шпиталями.

"Це дало результат - до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", - зазначив Цимбалюк.

Також 80% поранених військових отримують належну медичну допомогу в першу ж годину.