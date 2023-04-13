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После лечения до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй, - НАМН

Фото: 82% раненых и больных воинов ВСУ возвращаются в строй после лечения (GetyImages)
Автор: Антон Малиновский

До 82% раненых и больных военных сил обороны после лечения возвращаются в строй.

Об этом сообщил президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Он отметил, что НАМН выступила разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, которая следует израильскому принципу, согласно которому все гражданские больницы становятся одновременно и военными госпиталями.

"Это дало результат – до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - отметил Цымбалюк.

Также 80% раненых военных получают должную медицинскую помощь в первый же час.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему информация о потерях ВСУ закрыта.

Кроме того, в Минобороны отмечали, чтона Востоке бывают дни, когда соотношение потерь Украины и России достигает 1 к 10.

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