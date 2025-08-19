ua en ru
После комбинированного удара РФ по Кременчугу нашли опасные кассетные боеприпасы

Вторник 19 августа 2025 10:51
После комбинированного удара РФ по Кременчугу нашли опасные кассетные боеприпасы Фото: В Кременчуге после атаки обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла комбинированный удар по Полтавской области. После обстрела Кременчуга обнаружили опасные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра города Виталия Малецкого.

На территории города фиксируют неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которые остались от российских ракет.

Они представляют смертельную опасность - даже случайное прикосновение может вызвать взрыв.

Местным жителям советуют: не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам.

В случае обнаружения немедленно звоните по телефонам 101 или 102.

Особое внимание следует обратить на детей - боеприпасы имеют серебристый цвет, похожий на мячи, и могут привлечь внимание малышей.

Местные власти призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Атака на Полтавскую область

Ночью россия нанесла массированный удар по Полтавской области, использовав ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Попадания зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах, повреждены админздания энергетических предприятий.

В Лубенском районе остались без света более 1,4 тысячи бытовых и 119 юридических абонентов.

Оккупанты запустили крылатые ракеты на Кременчуг с бомбардировщиков Ту-95МС, в городе работала ПВО.

