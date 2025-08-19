После комбинированного удара РФ по Кременчугу нашли опасные кассетные боеприпасы

Россия нанесла комбинированный удар по Полтавской области. После обстрела Кременчуга обнаружили опасные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра города Виталия Малецкого.

На территории города фиксируют неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которые остались от российских ракет.

Они представляют смертельную опасность - даже случайное прикосновение может вызвать взрыв.

Местным жителям советуют: не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам.

В случае обнаружения немедленно звоните по телефонам 101 или 102.

Особое внимание следует обратить на детей - боеприпасы имеют серебристый цвет, похожий на мячи, и могут привлечь внимание малышей.

Местные власти призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.