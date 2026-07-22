Після істерик Лукашенка про війну в Білорусі заявили про відсутність ознак агресії

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після доповіді самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку заявив, що військово-політична ситуація навколо країни залишається стабільною, а основна напруга спостерігається в інформаційному просторі.

За його словами, Мінськ не бачить підготовки до можливого нападу.

"Відстежуючи діяльність збройних сил країн НАТО, ми не бачимо великої активності. У сусідніх країнах проводиться мінімальна кількість навчань - всього одне, мінімальна кількість польотів. Тому ми й вважаємо, що вона (ситуація навколо Білорусі - ред.) є стабільною, і якоїсь загрози, напруженості, підготовки до раптового нападу ми не бачимо", - заявив Хренін.

Окремо він прокоментував ситуацію на кордоні з Україною. За словами міністра, білоруська сторона не фіксує ознак підготовки агресивних дій з боку українських військових.

"На сьогодні ми не бачимо, щоб з боку українських формувань, які забезпечують прикриття свого кордону, йшла підготовка до якихось агресивних активних дій", - додав він.

Водночас Хренін наголосив, що Білорусь не послаблює заходів безпеки. За його словами, на південному кордоні залишається "мінімальний комплект" підрозділів сил спеціальних операцій, які разом із прикордонниками забезпечують охорону прикордонної зони.

Також міністр повідомив, що підготовка особового складу триває у плановому режимі з урахуванням висновків, зроблених після комплексної перевірки на початку року.