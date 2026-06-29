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Білоруський МЗС виступив із новою цинічною погрозою на адресу України

13:57 29.06.2026 Пн
1 хв
Білоруський дипломат назвав умову для використання "всього потенціалу" озброєння
aimg Олена Чупровська
Білоруський МЗС виступив із новою цинічною погрозою на адресу України Фото: заступник глави білоруського МЗС Ігор Секрета (president.gov by 4)
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Білорусь виступила із цинічним попередженням до України - про жорстку відповідь у разі перетину спільного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника глави білоруського МЗС Ігоря Секрети для росЗМІ.

Що саме заявив Мінськ

"Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають", - заявив Ігор Секрета.

Він також попередив про так звані "червоні лінії", які були раніше визначені.

"Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом, це наш кордон", - додав він.

Також Секрета додав, що захід нібито знає про те, що напад на "союзну державу" буде мати важкі наслідки та негайну відповідь.

Тим часом, Білорусь паралельно посилює власні позиції вздовж кордону. РБК-Україна повідомляло, що Мінськ зводить укріплення та облаштовує об'єкти з російськими військовими.

Також ми писали, що відключення ретрансляторів на білоруському боці може вплинути на покриття зв'язку для ворога в прикордонних регіонах України.

Росіяни більше не зможуть керувати дронами в режимі реального часу, але атаки йтимуть лише по GPS-координатах.

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