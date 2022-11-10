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Не после фото с флагом. Маляр объяснила, когда населенные пункты считаются освобожденными

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 18:48
Не после фото с флагом. Маляр объяснила, когда населенные пункты считаются освобожденными Фото: В Минобороны объяснили, когда населенные пункты считаются освобожденными (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Населенный пункт считается освобожденным когда выполнены два условия. Вооруженные силы Украины должны закрепиться и провести стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, значит, освободили", - заявила Маляр.

По ее словам, окончательно об освобождении можно говорить, когда ВСУ там закрепились и осуществили стабилизационные меры.

"Поэтому здесь (в Снигиревке - ред.) можно сказать, что часть сделана, а часть пока не сделана. Поэтому пока официально Генштаб не заявляет", - добавила замминистра обороны.

Напомним, что украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

Как ранее объясняли эксперты, освобождение Снигиревки важно для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

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