Не после фото с флагом. Маляр объяснила, когда населенные пункты считаются освобожденными

Населенный пункт считается освобожденным когда выполнены два условия. Вооруженные силы Украины должны закрепиться и провести стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, значит, освободили", - заявила Маляр.

По ее словам, окончательно об освобождении можно говорить, когда ВСУ там закрепились и осуществили стабилизационные меры.

"Поэтому здесь (в Снигиревке - ред.) можно сказать, что часть сделана, а часть пока не сделана. Поэтому пока официально Генштаб не заявляет", - добавила замминистра обороны.