Після фарбування волосся стрімко випадає? Ось чому так стається

Після фарбування волосся в деяких людей починається посилене випадіння. Це може бути сигналом серйозного пошкодження шкіри голови або алергічної реакції на хімічні компоненти фарби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.
За словами експерта, фарбування - це не про корінь волосся, а про стрижень. Барвники працюють на рівні волосяного стрижня, а саме розкривають кутикулу, руйнують пігмент та фарбник проникає в кортекс.
У нормі фолікули не зачіпаються, адже вони глибоко в шкірі.
Причиною випадіння може бути:
Це критична ділянка волосяного фолікула. Саме тут живуть стовбурові клітини, з яких волосся відновлює свій ріст.
Якщо "bulge зона" зруйнована, то нове волосся може взагалі не вирости.
Фарбування не може зруйнувати зону bulge. Але в деяких випадках може:
Обирайте фарбу з низьким вмістом PPD або без нього. Завжди робіть патч-тест.
Уникайте фарбування при запаленій або пошкодженій шкірі голови. Важливо відновлювати ліпідний бар'єр після процедури.
Якщо волосся вже ламке або пересушене — спочатку відновіть його, а потім фарбуйте.
Використовуйте безсульфатні шампуні. Також важливо не мити голову в перший день після фарбування. Регулярно застосовуйте поживні та відновлюючі маски, зокрема з кератином, протеїнами, аргановою або кокосовою олією.
Уникайте частого використання фена, плойки та прасок. Якщо сушите феном - використовуйте термозахист.
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