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Після енергетичного та морського перемир’я США хочуть припинення вогню на фронті, - Волц

Фото: радник президента США Майк Волц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США планують перемир'я в ударах по інфраструктурі та в Чорному морі, а потім хочуть припинення вогню на всій лінії фронту в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News.

"Це не буде легко, і президент Трамп чудово розуміє, наскільки складна ця ситуація і як сильно обидві сторони закріпили свої позиції. Але він також усвідомлює їхні інтереси, і продовження війни не вигідне нікому", - зазначив Волц. 

Тому першим кроком має бути припинення ударів по енергетиці зі сторони України та Росії. 

"Обидві сторони повинні припинити запуск дронів і ракет у... я не знаю, атомні електростанції, нафтопроводи та енергомережі. Адже одного дня все це доведеться відбудовувати", - підкреслив радник з нацбезпеки. 

Далі, на думку Волца, може бути обмін полоненими як жест доброї волі.

"Наступним етапом стане морська безпека. Обидві країни мають вихід до Чорного моря, і їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном, щоб годувати своїх людей та інших", - додав посадовець. 

І вже після цього, за задумом США, має бути вирішене найважче питання - припинення вогню на фронті. 

"А потім - найскладніше питання: так звана "лінія контролю". Це окопна війна, яка розтягнулася майже на 800 миль (понад 1280 км - ред.), - підкреслив Волц. 

Припинення вогню

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії між делегаціями США та України пройшла зустріч. 

За підсумками зустрічі Україна погодилася не на часткове, а на повне припинення режиму вогню строком на 30 днів з можливістю його продовження. Однак згодом, коли з приводу цього говорили президент США Дональд Трамп та російській диктатор Володимир Путін, глава Кремля погодився лише на часткове припинення вогню. Зокрема, виключити удари по енергетиці та в Чорному морі. Хоча в той самий вечір, 18 березня, російські дрони знову почали атакувати Україну.

А сьогодні Волц заявив, що на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня обговорюватимуться питання припинення вогню в Чорному морі.

"На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі", - зазначив радник з нацбезпеки.

Детальніше про те, хто бере участь у переговорах від США, України та Росії, і як будуть проходити ці переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогню