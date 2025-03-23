Після енергетичного та морського перемир’я США хочуть припинення вогню на фронті, - Волц

"Це не буде легко, і президент Трамп чудово розуміє, наскільки складна ця ситуація і як сильно обидві сторони закріпили свої позиції. Але він також усвідомлює їхні інтереси, і продовження війни не вигідне нікому", - зазначив Волц.

Тому першим кроком має бути припинення ударів по енергетиці зі сторони України та Росії.

"Обидві сторони повинні припинити запуск дронів і ракет у... я не знаю, атомні електростанції, нафтопроводи та енергомережі. Адже одного дня все це доведеться відбудовувати", - підкреслив радник з нацбезпеки.

Далі, на думку Волца, може бути обмін полоненими як жест доброї волі.

"Наступним етапом стане морська безпека. Обидві країни мають вихід до Чорного моря, і їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном, щоб годувати своїх людей та інших", - додав посадовець.

І вже після цього, за задумом США, має бути вирішене найважче питання - припинення вогню на фронті.

"А потім - найскладніше питання: так звана "лінія контролю". Це окопна війна, яка розтягнулася майже на 800 миль (понад 1280 км - ред.), - підкреслив Волц.

Припинення вогню

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії між делегаціями США та України пройшла зустріч.

За підсумками зустрічі Україна погодилася не на часткове, а на повне припинення режиму вогню строком на 30 днів з можливістю його продовження. Однак згодом, коли з приводу цього говорили президент США Дональд Трамп та російській диктатор Володимир Путін, глава Кремля погодився лише на часткове припинення вогню. Зокрема, виключити удари по енергетиці та в Чорному морі. Хоча в той самий вечір, 18 березня, російські дрони знову почали атакувати Україну.