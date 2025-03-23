После энергетического и морского перемирия США хотят прекращения огня на фронте, - Уолтц

"Это не будет легко, и президент Трамп прекрасно понимает, насколько сложная эта ситуация и как сильно обе стороны закрепили свои позиции. Но он также осознает их интересы, и продолжение войны не выгодно никому", - отметил Уолтц.

Поэтому первым шагом должно быть прекращение ударов по энергетике со стороны Украины и России.

"Обе стороны должны прекратить запуск дронов и ракет в... я не знаю, атомные электростанции, нефтепроводы и энергосети. Ведь однажды все это придется отстраивать", - подчеркнул советник по нацбезопасности.

Далее, по мнению Уолтца, может быть обмен пленными как жест доброй воли.

"Следующим этапом станет морская безопасность. Обе страны имеют выход к Черному морю, и им нужно торговать нефтью, газом и зерном, чтобы кормить своих людей и других", - добавил чиновник.

И уже после этого, по замыслу США, должен быть решен самый тяжелый вопрос - прекращение огня на фронте.

"А потом - самый сложный вопрос: так называемая "линия контроля". Это окопная война, которая растянулась почти на 800 миль (более 1280 км - ред.), - подчеркнул Уолтц.

Прекращение огня

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины прошла встреча.

По итогам встречи Украина согласилась не на частичное, а на полное прекращение режима огня сроком на 30 дней с возможностью его продления. Однако впоследствии, когда по поводу этого говорили президент США Дональд Трамп и российской диктатор Владимир Путин, глава Кремля согласился лишь на частичное прекращение огня. В частности, исключить удары по энергетике и в Черном море. Хотя в тот же вечер, 18 марта, российские дроны снова начали атаковать Украину.