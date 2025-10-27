Після дощів прийде потепління: якою буде погода цього тижня

За її прогнозом, циклон принесе опади до центральних (крім Вінниччини), південних, східних областей і на Сумщину. Разом із дощами очікується посилення південно-східного вітру.

На заході, півночі та у Вінницькій області істотних опадів не прогнозується. Денна температура становитиме від +7 до +12 градусів, у південних та південно-східних регіонах - до +16 градусів.

У Києві понеділок мине без опадів, температура вдень підніметься від +8 до +10 градусів.

Синоптик зазначає, що перша половина нового тижня залишатиметься прохолодною з періодичними дощами, тому додатковий обігрів у домівках буде доречним. Водночас із четверга-п’ятниці в Україні очікується потепління та прояснення.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про підвищений рівень небезпечності через складні погодні умови 25 жовтня.

Перед цим, 24-25 жовтня, в Україну прийшов циклон із району Північного моря, який спричинив опади майже по всій території країни.