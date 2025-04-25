Після доби пошуків у Києві завершили рятувальну операцію: скільки жертв і поранених

Масована атака на Україну 24 квітня

Минулої ночі, 24 квітня, російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістикою. Росіяни випустили по Україні 145 безпілотників та 70 ракет.

Основний удар ворог спрямував на Київ. Столицю атакували дрони та ракети, пошкодження зафіксовані у кількох районах. Найбільше постраждав Святошинський район, там був частково зруйнований будинок.

Також минулої ночі окупанти завдали ударів по Харкову, Запоріжжю, Київській, Хмельницькій, Сумській, Дніпропетровській областях.

Більше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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