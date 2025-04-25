Після доби пошуків у Києві завершили рятувальну операцію: скільки жертв і поранених

У Києві завершили рятувальну операцію на місці удару РФ по житловому будинку у Святошинському районі. Пошуки тривали понад добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.
"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку", - повідомили рятувальники.
Станом на ранок 25 квітня відомо, що внаслідок російської атаки на Київ загинуло 12 осіб. Ще 87 людей постраждали.
На місці ворожої атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники розбирають пошкоджені будівельні конструкції. На місці події працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.
Фото: у Києві завершили рятувальні роботи після атаки 24 квітня (t.me/dsns_telegram)
Минулої ночі, 24 квітня, російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістикою. Росіяни випустили по Україні 145 безпілотників та 70 ракет.
Основний удар ворог спрямував на Київ. Столицю атакували дрони та ракети, пошкодження зафіксовані у кількох районах. Найбільше постраждав Святошинський район, там був частково зруйнований будинок.
Також минулої ночі окупанти завдали ударів по Харкову, Запоріжжю, Київській, Хмельницькій, Сумській, Дніпропетровській областях.
Більше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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