После суток поисков в Киеве завершили спасательную операцию: сколько жертв и раненых

В Киеве завершили спасательную операцию на месте удара РФ по жилому дому в Святошинском районе. Поиски продолжались более суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому", - сообщили спасатели.
По состоянию на утро 25 апреля известно, что в результате российской атаки на Киев погибли 12 человек. Еще 87 человек пострадали.
На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции. На месте происшествия работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.
Фото: в Киеве завершили спасательные работы после атаки 24 апреля (t.me/dsns_telegram)
Прошлой ночью, 24 апреля, российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в частности баллистикой. Россияне выпустили по Украине 145 беспилотников и 70 ракет.
Основной удар враг направил на Киев. Столицу атаковали дроны и ракеты, повреждения зафиксированы в нескольких районах. Больше всего пострадал Святошинский район, там был частично разрушен дом.
Также минувшей ночью оккупанты нанесли удары по Харькову, Запорожью, Киевской, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской областях.
Больше о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.