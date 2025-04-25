После суток поисков в Киеве завершили спасательную операцию: сколько жертв и раненых

"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому", - сообщили спасатели.

По состоянию на утро 25 апреля известно, что в результате российской атаки на Киев погибли 12 человек. Еще 87 человек пострадали.

На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции. На месте происшествия работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

Фото: в Киеве завершили спасательные работы после атаки 24 апреля (t.me/dsns_telegram)