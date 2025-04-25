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После суток поисков в Киеве завершили спасательную операцию: сколько жертв и раненых

Фото: в Киеве завершили спасательную операцию в Святошинском районе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве завершили спасательную операцию на месте удара РФ по жилому дому в Святошинском районе. Поиски продолжались более суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому", - сообщили спасатели.

По состоянию на утро 25 апреля известно, что в результате российской атаки на Киев погибли 12 человек. Еще 87 человек пострадали.

На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции. На месте происшествия работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

 

Фото: в Киеве завершили спасательные работы после атаки 24 апреля (t.me/dsns_telegram)

Массированная атака на Украину 24 апреля

Прошлой ночью, 24 апреля, российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в частности баллистикой. Россияне выпустили по Украине 145 беспилотников и 70 ракет.

Основной удар враг направил на Киев. Столицу атаковали дроны и ракеты, повреждения зафиксированы в нескольких районах. Больше всего пострадал Святошинский район, там был частично разрушен дом.

Также минувшей ночью оккупанты нанесли удары по Харькову, Запорожью, Киевской, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской областях.

Больше о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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