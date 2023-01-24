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После деоккупации Кременной у нас будет плацдарм для наступления на Северодонецк, - Гайдай

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Луганская область, Вторник 24 января 2023 21:25
После деоккупации Кременной у нас будет плацдарм для наступления на Северодонецк, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

После деоккупации Кременной Вооруженные силы Украины будут иметь плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В скором времени покажу как минимум один деоккупированный населенный пункт (точнее то, что от него осталось). Ждем информацию от Генштаба ВСУ", - заявил Гайдай.

По его словам, ВСУ продвигаются в направлении Кременной. После деоккупации этого города военные будут иметь плацдарм для наступления в направлении Рубежного и Северодонецка.

"И с последнего, скорее всего, оккупанты будут просто убегать", - добавил глава области.

Также Гайдай сообщил, что села у линии фронта – это пепелище. Россияне умышленно уничтожали дом за домом.

Напомним, что оккупанты в Луганской области после взрывов на складах боятся транспортировать и хранить боеприпасы. Поэтому на фронт снаряды подвозят грузовиками, а не по железной дороге.

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что в направлении Кременной продолжаются тяжелые бои, а линия фронта приближается к черте города.

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Российская Федерация Луганск Северодонецк Рубежное Кременная Война в Украине
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