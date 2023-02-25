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Після деокупації Харківської області на мінах підірвались майже 170 людей

Фото: в Харківській області на мінах підірвалися 169 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Харківській області на деокупованих територіях підірвалися 169 людей через вибухові пристрої, які залишили за собою росіяни.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію прокуратури.

За його словами, серед постраждалих - 136 цивільних осіб, з яких 34 загинули. Крім того, поранено 8 поліцейських вибухотехніків, 24 працівників ДСНС, з них 5 загинули, та працівника вибухотехнічної служби НАБУ.

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вважає, що навесні кількість підривів може стати більшою. Він пояснив, що багато людей поїдуть на дачі, а більшість дачних ділянок, що розташовані в Чугуївському, Балаклійському, Харківському районах заміновані.

Нагадаємо, що нещодавно в Ізюмі Харківської області працівник лісгоспу настав на міну "Пелюстка". Його госпіталізували.

А до цього в Чугуївському районі чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі. Вони травмувалися та були госпіталізовані.

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ХарківВійна Росії проти України