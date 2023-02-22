В Ізюмі працівник лісгоспу наступив на міну, він у лікарні
В Ізюмі Харківської області працівник лісгоспу настав на міну "Пелюстка". Його госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Сьогодні в Ізюмі цивільний чоловік 55 років наступив на міну "Пелюстка", - розповів він.
За даними очільника регіону, його госпіталізували з вибуховим пораненням.
"Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства. Вкотре закликаю усіх мешканців області бути максимально обережними", - додав голова ОВА.
У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.
Як повідомлялось, 23 січня двоє чоловіків загинули в замінованій лісосмузі біля селища Дробишеве у Лиманському районі Донецької області. Вони випадково натрапили на заховану окупантами "розтяжку".
Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.
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