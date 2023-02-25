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После деоккупации Харьковской области на минах подорвались почти 170 человек

Фото: в Харьковской области на минах взорвались 169 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Харьковской области на деоккупированных территориях подорвались 169 человек из-за взрывных устройств, которые оставили за собой россияне.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию прокуратуры.

По его словам, среди пострадавших - 136 гражданских лиц, из которых 34 погибли. Кроме того, ранены 8 полицейских взрывотехников, 24 работника ГСЧС, из них 5 погибли, и работник взрывотехнической службы НАБУ.

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко считает, что весной количество подрывов может стать больше. Он пояснил, что многие поедут на дачи, а большинство дачных участков, расположенных в Чугуевском, Балаклейском, Харьковском районах заминированы.

Напомним, что недавно в Изюме Харьковской области работник лесхоза наступил на мину "Лепесток". Его госпитализировали.

До этого в Чугуевском районе мужчина с ребенком взорвались на взрывном устройстве в лесу. Они травмировались и были госпитализированы.

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