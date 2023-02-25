После деоккупации Харьковской области на минах подорвались почти 170 человек
В Харьковской области на деоккупированных территориях подорвались 169 человек из-за взрывных устройств, которые оставили за собой россияне.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию прокуратуры.
По его словам, среди пострадавших - 136 гражданских лиц, из которых 34 погибли. Кроме того, ранены 8 полицейских взрывотехников, 24 работника ГСЧС, из них 5 погибли, и работник взрывотехнической службы НАБУ.
Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко считает, что весной количество подрывов может стать больше. Он пояснил, что многие поедут на дачи, а большинство дачных участков, расположенных в Чугуевском, Балаклейском, Харьковском районах заминированы.
Напомним, что недавно в Изюме Харьковской области работник лесхоза наступил на мину "Лепесток". Его госпитализировали.
До этого в Чугуевском районе мужчина с ребенком взорвались на взрывном устройстве в лесу. Они травмировались и были госпитализированы.
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