После блокировки YouTube. Google окончательно отключил монетизацию в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", - говорится в сообщении команды Google Payments.

Также сообщается, что россияне получат заработок за июль между 21 и 26 августа. Но это произойдет, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Ранее сообщалось, что с помощью Google AdSense российские блоггеры могли зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 году. Из этого следует, что в РФ владельцы сайтов и блоггеры, работающие на YouTube, полностью избавятся от доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.