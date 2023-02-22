Після блекаутів. Оператори назвали головні проблеми зі зв'язком в Україні

Де ще є проблеми зі зв'язком: що кажуть оператори

Ситуація зі зникненням мобільного зв’язку та інтернету під час блекаутів дуже різниться в залежності від місцезнаходження людини, щільності забудови мікрорайону й кількості абонентів в радіусі дії найближчої базової станції.

Проблеми зі зв’язком виникають, коли у багатьох районах або навіть у цілих містах одночасно немає живлення. У lifecell зараз діють понад 9000 базових станцій по всій Україні, і під час масових відключень фізично неможливо організувати для кожної бригаду, яка привезе генератор, буде забезпечувати його заправку паливом і охорону, розповіли РБК-Україна у компанії.

"Тому ми обладнали генераторами та забезпечили постійну роботу найбільш важливих ділянок – вузлових опорних сайтів. Вони можуть підтримувати найбільший відсоток покриття. Також продовжуємо закуповувати та встановлювати додаткові батареї й генератори на технологічних майданчиках, щоб постійно збільшувати відсоток мережі, яка працюватиме на автономному живленні під час відключень електроенергії", – прокоментували у прес-службі.

Усе обладнання, окрім оптоволокна, потребує електроживлення, і його відсутність - критична для роботи мережі. Оператори вживають різних заходів, щоб забезпечити зв'язок, попри відключення електроенергії, розповіла РБК-Україна керівник відділу зв'язків з громадськістю "Vodafone Україна" Вікторія Рубан.

Фото: ДТЕК ремонтує обладнання ліній електропередач після обстрілу РФ (Getty Images)

"Базові станції оснащені резервними акумуляторами. Вони вмикаються автоматично, коли зникає світло. Проте батарей в середньому вистачає на 4-5 годин роботи. А потім їх треба заряджати (як пауербанки). На повну підзарядку треба до 20 годин. Тож використовуємо будь-які альтернативні джерела живлення від дизель-генераторів до сонячних панелей, але таке обладнання є не скрізь, а лише на критично важливих вузлових об‘єктах. Де вдається, кооперуємось з іншими бізнесами, підключаємось до їхніх стаціонарних дизель-генераторів”, – пояснила вона.

Зараз інженери продовжують покращувати роботу мережі в умовах відключення світла, розповіли РБК-Україна у компанії "Київстар". Для цього закупили та встановили 16 000 акумуляторних батарей, залучають додатково до них понад 1300 генераторів.

“Капітальні витрати "Київстар" у 2022 році склали майже 4 мільярди гривень. Це кошти, які пішли на відновлення зруйнованої мережі, будівництво нових базових станцій та модернізація старих. Багато коштів були витрачені на закупівлю акумуляторів та генераторів для базових станцій, а також на безперебійні джерела живлення для домашнього інтернету", – додали у "Київстарі".

У 2023 році компанія продовжила відновлювати зруйновану мережу на Херсонщині та Харківщині, де до 80% обладнання було повністю знищено. Там додали, що готуються збільшувати інвестиції, щоб відновити зв'язок на всій території України.

Як абонентам покращити якість зв'язку при відключеннях світла

Покращити ситуацію під час знеструмлень допомагає і помірковане користування інтернетом. Про це оператори просять своїх абонентів ще з початку масованих ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Фото: Абонентів просять раціонально використовувати мобільний інтернет в умовах відключень, щоб інтернету вистачило на всіх (Getty Images)

"При відключенні світла зникає домашній Wi-Fi, і усі одразу переходять на мобільний інтернет. Це утворює лавиноподібне навантаження на мережу. Це впливає на швидкість мобільного інтернету. Аби зменшити навантаження на мережу, просимо людей помірковано користуватись послугами. Приміром, вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати відео хостинги, такі як YouTube, Netflix. Або встановити низьку якість відео, за можливості зменшити використання мобільного інтернету", – радить Вікторія Рубан.

Також оператори радять альтернативи мобільному інтернету. Зокрема оптичний інтернет. Він працює без світла. Це так званий гігабітний інтернет на технології gpon. Деякі компанії підключають його у великих містах.

На доступність і якість послуг впливає і національний роумінг: мережа відкрита для абонентів всіх операторів.

"А це – втричі більше людей. Та й число блекаутів та їхні масштаби не можна порівняти з мирним часом. У великих містах оператори домовились під час блекаутів піднімати зв’язок у різних мікрорайонах. Це роблять для уникнення ситуації, коли десь є три мережі, а десь – жодної. Тож можемо лише з розумінням ставитись до ситуації та не використовувати під час блекауту “важкий” контент, щоб всім вистачило інтернету", – резюмує представниця "Vodafone Україна".