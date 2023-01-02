Після "бавовни". Окупанти вчать мешканців Криму поведінці під час повітряної тривоги

Російські окупанти намагаються навчити мешканців тимчасово непідконтрольного Україні Криму поведінці під час повітряної тривоги на тлі частих вибухів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в АР Крим у Facebook.