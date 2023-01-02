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Після "бавовни". Окупанти вчать мешканців Криму поведінці під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: окупанти вчать мешканців Криму поведінці під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти намагаються навчити мешканців тимчасово непідконтрольного Україні Криму поведінці під час повітряної тривоги на тлі частих вибухів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в АР Крим у Facebook.

За інформацією відомства, після постійних вибухів у Криму окупанти почали роздавати мешканцям так звані рекомендації про те, як необхідно поводитися під час повітряної тривоги.

"Все було б добре, якби не російська мова та заборона брати домашніх вихованців у сховища", - додають у Представництві президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 31 грудня в Джанкої, що знаходиться на півночі Криму, було чути вибухи. Місцеві мешканці розповідали про роботу ППО.

Також ми писали, що у Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

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