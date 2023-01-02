Після "бавовни". Окупанти вчать мешканців Криму поведінці під час повітряної тривоги

Російські окупанти намагаються навчити мешканців тимчасово непідконтрольного Україні Криму поведінці під час повітряної тривоги на тлі частих вибухів на півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в АР Крим у Facebook.
За інформацією відомства, після постійних вибухів у Криму окупанти почали роздавати мешканцям так звані рекомендації про те, як необхідно поводитися під час повітряної тривоги.
"Все було б добре, якби не російська мова та заборона брати домашніх вихованців у сховища", - додають у Представництві президента.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 31 грудня в Джанкої, що знаходиться на півночі Криму, було чути вибухи. Місцеві мешканці розповідали про роботу ППО.
Також ми писали, що у Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.
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