В окупованому Джанкої пролунали вибухи: у мережі пишуть про роботу ППО

Сьогодні, 31 грудня, вдень у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО.

При цьому так звані "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називають причини вибухів.

Зазначимо, що вибухи в Джанкої були чутні під час чергового ракетного удару Росії по Україні.