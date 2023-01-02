RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После "бавовны". Оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются научить жителей временно неподконтрольного Украине Крыма поведению во время воздушной тревоги на фоне частых взрывов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

По информации ведомства, после постоянных взрывов в Крыму оккупанты начали раздавать жителям так называемые рекомендации о том, как необходимо вести себя во время воздушной тревоги.

"Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних питомцев в хранилища", - добавляют в Представительстве президента.

Напомним, ранее стало известно, что 31 декабря в Джанкое, который находится на севере Крыма, были слышны взрывы. Местные жители рассказывали о работе ПВО.

Также мы писали, что в Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВзрывВойна России против Украинывоздушная тревога