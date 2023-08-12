Після "бавовни" на Кримському мосту утворився величезний затор

На Кримському мосту після сьогоднішніх вибухів утворився великий затор. Наразі відомо про більш як тисячу автівок, що не можуть проїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними видання, на Кримському мосту утворився затор із майже 1 300 машин.

Telegram-канал повідомив, що з боку Тамані в черзі перед пунктом огляду стоїть 561 автомобіль, а з боку Керчі - 711, час очікування становить близько 2 годин.

Удари по Кримському мосту

Країна-терорист побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Наразі ворог використовує конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих.

Зокрема 17 липня внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту також було зруйновано два прольоти.

Сьогодні вдень в окупованому місті Керч двічі "працювала ППО", а Кримський міст охоплював густий дим. Росіяни кажуть, що міст атакували ракетами.

Деталі сьогоднішньої "бавовни" в Криму можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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