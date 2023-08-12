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После "хлопка" на Крымском мосту образовалась огромная пробка

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Крым, Суббота 12 августа 2023 18:41
После "хлопка" на Крымском мосту образовалась огромная пробка Фото: на Крымском мосту образовалась пробка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Крымском мосту после сегодняшних взрывов образовалась большая пробка. Сейчас известно о более чем тысяче автомобилей, которые не могут проехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным издания, на Крымском мосту образовалась пробка из почти 1 300 машин.

Telegram-канал сообщил, что со стороны Тамани в очереди перед пунктом обзора стоит 561 автомобиль, а со стороны Керчи – 711, время ожидания составляет около 2 часов.

Удары по Крымскому мосту

Страна-террорист построила Керченский мост после оккупации Крыма в 2014 году. Враг в настоящее время использует конструкцию для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прогремели уже в октябре 2022 года. Как отметил глава СБУ Василий Малюк, это была спецоперация его подчиненных.

В частности 17 июля в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту также были разрушены два пролета.

Сегодня днем в оккупированном городе Керчь дважды "работала ПВО", а Крымский мост охватывал густой дым. Россияне говорят, что мост атаковали ракетами.

Детали сегодняшнего "хлопка" в Крыму можно узнать в материале РБК-Украина.

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