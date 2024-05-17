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Після атаки українських дронів НПЗ у Туапсе зупинив роботу, - Reuters

Туапсе, Росія, П'ятниця 17 травня 2024 21:13
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Після атаки українських дронів НПЗ у Туапсе зупинив роботу, - Reuters Фото: НПЗ у Туапсе атакували українські дрони (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічної атаки українських дронів по НПЗ у російському Туапсе 17 травня, пошкоджено установку з виробництва скрапленого нафтового газу. Через це завод призупинив свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На горіння ЗВГ вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - пояснило джерело Reuters.

За його словами, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.

"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - додав співрозмовник агентства.

Атака дронів на НПЗ у Туапсе

Нагадаємо, СБУ та ГУР сьогодні вночі, 17 травня, понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.

Зокрема, СБУ вразила дронами Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Втім, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

Аналітики стверджують, що удар по НПЗ у Туапсе був показовим та вказує на відсутність ППО в росіян.

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НПЗ Війна в Україні Атака дронів
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