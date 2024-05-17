После атаки украинских дронов НПЗ в Туапсе остановил работу, - Reuters

В результате ночной атаки украинских дронов по НПЗ в российском Туапсе 17 мая повреждена установка по производству сжиженного нефтяного газа. Из-за этого завод приостановил свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На горение СУГ указывает отсутствие черного дыма во время пожара", - пояснил источник Reuters. По его словам, с технической точки зрения есть возможность обойти установку сжиженного газа и перезапустить НПЗ в ближайшее время. "Секцию СУГ можно обойти и возобновить первичную переработку. Часть газа оставить в нефти до предельного уровня давления насыщенного пара, а другую часть пустить на собственные нужды - на заводские печи", - добавил собеседник агентства.