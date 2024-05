Показова атака дронів по Туапсе: аналітики розповіли, в чому унікальність ударів

Як повідомлялось раніше, українські спецслужби завдали ударів по низці об'єктів у Росії. Зокрема, безпілотниками "Лютий" було повторно уражено нафтопереробний завод у Туапсе.

Як зауважують аналітики, на відео з місця подій можливо почути, як атаку дронів по цьому важливому об'єкту з паспортним об'ємом переробки у 9 млн тонн нафти на рік (займає 12 місце за потужністю у РФ), намагаються відбити з рушниці, чиї поодинокі постріли можливо почути.

"Тобто цей об'єкт, а разом з ним і місто, взагалі не прикритий засобами ППО", - йдеться в повідомленні.

Аналогічна ситуація склалась і в інших регіонах РФ, зокрема в Новоросійську.

"На частині відео з Новоросійська також не помічено роботу систем ППО і дрони спокійно уражають свої цілі. Лише на декількох чути та видно, як ці дрони безрезультатно намагаються збити з кулеметів та іншого стрілецького озброєння", - зауважують аналітики.

Hard to keep abreast in Novorossiysk, but 34 explosions reported.

2 oil depots and 2 terminals attacked.



1)Novorossiysk oil terminal

2)Importpicheprom oil terminal



Depots at

1)Gazprom at Kirilovka

2)Transneft at Grushovaya Balka



Oil refinery at Taupse of course. pic.twitter.com/BtUnf6LTE5