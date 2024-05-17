Показова атака дронів по Туапсе: аналітики розповіли, в чому унікальність ударів
Сьогодні ГУР спільно з СБУ нанесли низку ударів дронами по стратегічним об'єктам у РФ. Аналітики стверджують, що удар по НПЗ у Туапсе був показовим та вказує на відсутність ППО в окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Як повідомлялось раніше, українські спецслужби завдали ударів по низці об'єктів у Росії. Зокрема, безпілотниками "Лютий" було повторно уражено нафтопереробний завод у Туапсе.
Як зауважують аналітики, на відео з місця подій можливо почути, як атаку дронів по цьому важливому об'єкту з паспортним об'ємом переробки у 9 млн тонн нафти на рік (займає 12 місце за потужністю у РФ), намагаються відбити з рушниці, чиї поодинокі постріли можливо почути.
"Тобто цей об'єкт, а разом з ним і місто, взагалі не прикритий засобами ППО", - йдеться в повідомленні.
Videos showing a Ukrainian UAV attack on Russia’s Tuapse oil refinery in Krasnodar Krai. https://t.co/j43TTvys9Ghttps://t.co/ao0466GDBxhttps://t.co/TmuQMXpLjbhttps://t.co/ucgRrM4aKUhttps://t.co/mGcIP93ORA pic.twitter.com/RwClIB02Ew— Rob Lee (@RALee85) May 17, 2024
Аналогічна ситуація склалась і в інших регіонах РФ, зокрема в Новоросійську.
"На частині відео з Новоросійська також не помічено роботу систем ППО і дрони спокійно уражають свої цілі. Лише на декількох чути та видно, як ці дрони безрезультатно намагаються збити з кулеметів та іншого стрілецького озброєння", - зауважують аналітики.
Hard to keep abreast in Novorossiysk, but 34 explosions reported.— Muzzleflash (@RcMuzzleflash) May 17, 2024
2 oil depots and 2 terminals attacked.
1)Novorossiysk oil terminal
2)Importpicheprom oil terminal
Depots at
1)Gazprom at Kirilovka
2)Transneft at Grushovaya Balka
Oil refinery at Taupse of course. pic.twitter.com/BtUnf6LTE5
Також мова йде і Севастополь та його порт, який є базою Чорноморського флоту РФ, що має бути прикритий доволі потужними засобами протиповітряної оборони.
"Але все що є - це стрілецьке озброєння, що прямо говорить про загальну пустоту у засобах ППО у тилових районах РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі понад сотнею дронів СБУ та ГУР атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.
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