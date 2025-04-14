Після атаки на Суми: що сказав Трамп про нові санкції проти Росії

"Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Nord Stream 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу", - сказав Трамп, відповідаючи на питання репортера про те, чи будуть додаткові санкції проти Росії.

Також американський лідер додав, що він "його зупинив".

"Це російський трубопровід. Найбільший трубопровід у світі, я думаю. Йде до Німеччини. І я зупинив його", - розповів Трамп.