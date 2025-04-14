Фіцо відмовився засуджувати Росію за ракетний удар по Сумах

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "не має достатньої інформації", аби прокоментувати ракетний удар по Сумах 13 квітня. Тому він відмовився прямо засуджувати Росію за цю атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postoj.sk.