После атаки на Сумы: что сказал Трамп о новых санкциях против России

"Я уже ввел санкции против России. Если вы помните Nord Stream 2. Это был большой трубопровод, который проходит через Европу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос репортера о том, будут ли дополнительные санкции против России.

Также американский лидер добавил, что он "его остановил".

"Это российский трубопровод". Самый большой трубопровод в мире, я думаю. Идет в Германию. И я остановил его", - рассказал Трамп.