Після атаки РФ на Київ залишається 3300 будинки без тепла, - Кличко

"Після масованої атаки на столицю минулої ночі без теплопостачання залишилися 3300 багатоповерхівок Києва", - наголосив міський голова.

З його слів, всього вранці проблеми з теплом зафіксували у майже 6000 будинках, більшість із яких вже неодноразово відновлювали після обстрілів 9 та 20 січня.

"Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі киян", - додав Кличко.

Він також підкреслив, що водопостачання вже відновлено, а енергетики роблять усе можливе, щоб відновити теплопостачання найближчим часом.