Після атаки РФ на Київ залишається 3300 будинки без тепла, - Кличко

Після нічної атаки на Київ без тепла залишається 3300 багатоповерхових будинків. Комунальники працюють над відновленням послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"Після масованої атаки на столицю минулої ночі без теплопостачання залишилися 3300 багатоповерхівок Києва", - наголосив міський голова.
З його слів, всього вранці проблеми з теплом зафіксували у майже 6000 будинках, більшість із яких вже неодноразово відновлювали після обстрілів 9 та 20 січня.
"Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі киян", - додав Кличко.
Він також підкреслив, що водопостачання вже відновлено, а енергетики роблять усе можливе, щоб відновити теплопостачання найближчим часом.
Нагадаємо, що в ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами.
В п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо отримали поранення.
В Києві комунальні служби та енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після нічної масованої атаки російських військ на критичну інфраструктуру.
Найскладніша ситуація наразі спостерігається на Троєщині, де близько 600 житлових будинків залишаються без електрики, тепла та водопостачання.
У районах міста розгортають додаткові пункти обігріву для мешканців.