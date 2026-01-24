После атаки РФ на Киев остается 3300 дома без тепла, - Кличко

"После массированной атаки на столицу минувшей ночью без теплоснабжения остались 3300 многоэтажек Киева", - подчеркнул городской голова.

По его словам, всего утром проблемы с теплом зафиксировали почти в 6000 домах, большинство из которых уже неоднократно восстанавливали после обстрелов 9 и 20 января.

"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома киевлян", - добавил Кличко.

Он также подчеркнул, что водоснабжение уже восстановлено, а энергетики делают все возможное, чтобы восстановить теплоснабжение в ближайшее время.