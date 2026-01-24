RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

После атаки РФ на Киев остается 3300 дома без тепла, - Кличко

Фото: городской голова Киева Виталий Кличко (facebook.com.Vitaliy Klychko)
Автор: Сергей Козачук

После ночной атаки на Киев без тепла остается 3300 многоэтажных домов. Коммунальщики работают над восстановлением услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"После массированной атаки на столицу минувшей ночью без теплоснабжения остались 3300 многоэтажек Киева", - подчеркнул городской голова.

По его словам, всего утром проблемы с теплом зафиксировали почти в 6000 домах, большинство из которых уже неоднократно восстанавливали после обстрелов 9 и 20 января.

"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома киевлян", - добавил Кличко.

Он также подчеркнул, что водоснабжение уже восстановлено, а энергетики делают все возможное, чтобы восстановить теплоснабжение в ближайшее время.

 

Удары по Киеву 24 января

Напомним, что в ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами.

В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

В Киеве коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после ночной массированной атаки российских войск на критическую инфраструктуру.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Троещине, где около 600 жилых домов остаются без электричества, тепла и водоснабжения.

В районах города разворачивают дополнительные пункты обогрева для жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВиталий КличкоВойна в Украине