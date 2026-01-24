После атаки РФ на Киев остается 3300 дома без тепла, - Кличко

После ночной атаки на Киев без тепла остается 3300 многоэтажных домов. Коммунальщики работают над восстановлением услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"После массированной атаки на столицу минувшей ночью без теплоснабжения остались 3300 многоэтажек Киева", - подчеркнул городской голова.
По его словам, всего утром проблемы с теплом зафиксировали почти в 6000 домах, большинство из которых уже неоднократно восстанавливали после обстрелов 9 и 20 января.
"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома киевлян", - добавил Кличко.
Он также подчеркнул, что водоснабжение уже восстановлено, а энергетики делают все возможное, чтобы восстановить теплоснабжение в ближайшее время.
Напомним, что в ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами.
В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
В Киеве коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после ночной массированной атаки российских войск на критическую инфраструктуру.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Троещине, где около 600 жилых домов остаются без электричества, тепла и водоснабжения.
В районах города разворачивают дополнительные пункты обогрева для жителей.