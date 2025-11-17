Після атаки РФ в Ізмаїлі спалахнуло турецьке судно: чи буде евакуація

За попередніми даними, на місці події працює оперативний штаб під керівництвом начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації.

До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, зокрема команди з роботизованими комплексами, а також всі необхідні допоміжні служби.

"Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає", - сказано у повідомленні.

Також відомо, що ДП "Адміністрація морських портів України" бере участь у координаційних процесах для мінімізації ризиків та забезпечення безпеки.

Обстріл Ізмаїлу

Нагадаємо, російська армія цієї ночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден.

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок атаки загорілося турецьке судно, завантажене скрапленим газом, що стояло в районі порту Ізмаїл. Судно перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу.