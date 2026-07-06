Після атаки на Київ деякі вулиці перекриті та змінили рух транспорту

Унаслідок обстрілу Києва перекрито кілька вулиць у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олексія Білошицького, першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.
Зокрема, за його даними, рух транспорту тимчасово перекритий:
У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Через перекриття вулиць змінено маршрут руху автобусів № 78 по вул. Михайла Максимовича. Рух організовано до ТРЕД № 1.
Нагадаємо, під час нічного обстрілу Києва загинуло щонайменше 11 людей, понад 45 поранено. Пошукові заходи тривають - під завалами шукають людей.
Жителів Вишневої громади Київщини закликали не виходити на вулицю піля нічної атаки. Їх попросили залишатися в укриттях через можливу детонацію вибухонебезпечних предметів.