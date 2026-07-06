Після атаки на Київ деякі вулиці перекриті та змінили рух транспорту

Зокрема, за його даними, рух транспорту тимчасово перекритий:

вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);

вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);

вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Через перекриття вулиць змінено маршрут руху автобусів № 78 по вул. Михайла Максимовича. Рух організовано до ТРЕД № 1.