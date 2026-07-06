UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Після атаки на Київ деякі вулиці перекриті та змінили рух транспорту

08:51 06.07.2026 Пн
1 хв
Як тепер курсує громадський транспорт?
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Києву 6 липня (t.me/dsns_telegram)

Унаслідок обстрілу Києва перекрито кілька вулиць у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олексія Білошицького, першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Зокрема, за його даними, рух транспорту тимчасово перекритий:

  • вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);
  • вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);
  • вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Через перекриття вулиць змінено маршрут руху автобусів № 78 по вул. Михайла Максимовича. Рух організовано до ТРЕД № 1.

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Києва загинуло щонайменше 11 людей, понад 45 поранено. Пошукові заходи тривають - під завалами шукають людей.

Жителів Вишневої громади Київщини закликали не виходити на вулицю піля нічної атаки. Їх попросили залишатися в укриттях через можливу детонацію вибухонебезпечних предметів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваАтака дронівРакетна атака