После атаки на Киев некоторые улицы перекрыты и изменили движение транспорта

Напомним, во время ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере 11 человек, более 45 ранены. Поисковые мероприятия продолжаются - под завалами ищут людей.

Жителей Вишневой общины Киевщины призвали не выходить на улицу после ночной атаки. Их попросили оставаться в укрытиях из-за возможной детонации взрывоопасных предметов.