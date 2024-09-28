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Після атаки Ізраїлю зв’язок з лідером Хезболли втрачено, - Reuters

Фото: лідер Хезболли Хасан Насралла (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Вадим Ребрина

Глава Хезболли Хасан Насралла недоступний для зв’язку після ударів Ізраїлю по південному передмісті Бейрута в п’ятницю ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цю інформацію агентство отримало від джерела, близького до ліванського збройного угруповання.

Через кілька годин після ударів Хезболла не робила заяв про долю свого лідера. Джерело, близьке до організації, повідомило Reuters, що Насралла живий. Іранське інформаційне агентство Tasnim також повідомило, що він у безпеці.

Високопоставлений представник служби безпеки Ірану повідомив Reuters, що Тегеран перевіряє його статус.

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Нараз достеменно невідомо, чи живий Насралла.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. У своїй промові там він заявив, що у разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Джерело The Telegraph повідомило, що Нетаньяху поїхав до США, зокрема, щоб змусити Насраллу думати, що він у безпеці.

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ХезболлаІзраїль