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После атаки Израиля связь с лидером Хезболлы потеряна, - Reuters

Фото: лидер Хезболлы Хасан Насралла (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Вадим Ребрина

Глава Хезболлы Хасан Насралла недоступен для связи после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута в пятницу вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эту информацию агентство получило от источника, близкого к ливанской вооруженной группировке.

Через несколько часов после ударов Хезболла не делала заявлений о судьбе своего лидера. Источник, близкий к организации, сообщил Reuters, что Насралла жив. Иранское информационное агентство Tasnim также сообщило, что он находится в безопасности.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана сообщил Reuters, что Тегеран проверяет его статус.

Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН. В своей речи там он заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар.

Источник The Telegraph сообщил, что Нетаньяху уехал в США, в частности, чтобы заставить Насраллу думать, что он находится в безопасности.

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