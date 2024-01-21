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Після атаки дронів. У Ленінградській області РФ оголосили режим підвищеної готовності

Фото: У Ленінградській області РФ оголосили режим підвищеної готовності (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Ленінградській області Російської Федерації оголосили режим підвищеної готовності після сьогоднішньої атаки дронів на термінал Усть-Луга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними росіян, режим підвищеної готовності оголошено на об'єктах критичної інфраструктури в Ленінградській області.

РосЗМІ повідомили, що влада пообіцяла знищити безпілотники, якщо ті будуть виявлені.

Атака на морський термінал у російському Усть-Лузі

У ніч проти 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають. Пізніше почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Зазначимо, що в Росії цієї ночі, 21 січня, було "голосно" не лише в районі нафтового терміналу. Крім того, вибухи чули і в російській Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир". Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що за даною спецоперацією стоїть Служба безпеки України.

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