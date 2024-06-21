Після атаки дронів горів військовий аеродром у російському Єйську, - "Кримський вітер"

Нагадаємо, сьогодні вночі жителі Єйська Краснодарського краю, РФ, повідомили про атаку дронів на місто . Після атаки там спалахнула пожежа. При цьому наголошувалося, що у Єйську розташований військовий аеродром.

У ніч проти 21 червня відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю РФ атакували дронами.

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