UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після атаки дронів горів військовий аеродром у російському Єйську, - "Кримський вітер"

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Після нічної атаки дронів на військовому аеродромі у російському Єйську відзначається кілька вогнищ пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал Кримський вітер.

Моніторингова група каналу посилається на дані супутникової зйомки.

"Пожежі відмічені в районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, їхнє призначення невідоме", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі жителі Єйська Краснодарського краю, РФ, повідомили про атаку дронів на місто . Після атаки там спалахнула пожежа. При цьому наголошувалося, що у Єйську розташований військовий аеродром.

У ніч проти 21 червня відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю РФ атакували дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів