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После атаки дронов горел военный аэродром в российском Ейске, - "Крымский ветер"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

После ночной атаки дронов на военном аэродроме в российском Ейске отмечается несколько очагов пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой telegram-канал Крымский ветер.

Мониторинговая группа канала ссылается на данные спутниковой съемки.

"Пожары отмечены в районе зданий возле восточного конца взлетно-посадочной полосы. Эти строения явно относятся к аэродрому, их назначение неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью жители Ейска Краснодарского края, РФ, сообщили об атаке дронов на город. После атаки там вспыхнул пожар. При этом отмечалось, что в Ейске расположен военный аэродром.

В ночь на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края РФ были атакованы дронами.

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Война в УкраинеАтака дронов