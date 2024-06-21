После атаки дронов горел военный аэродром в российском Ейске, - "Крымский ветер"

Напомним, сегодня ночью жители Ейска Краснодарского края, РФ, сообщили об атаке дронов на город. После атаки там вспыхнул пожар. При этом отмечалось, что в Ейске расположен военный аэродром.

В ночь на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края РФ были атакованы дронами.

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