У Росії повідомляють про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром: відео

Жителі Єйська Краснодарського краю, РФ, повідомили про атаку дронів на місто. Після атаки там нібито спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Також, за його інформацією, вибухи чути в Краснодарі, Сіверському районі краю та в Енемі в Адигеї.

"У Єйську повідомляють про пожежу після атаки БПЛА", - пише канал.

Нагадаємо, в ніч на 20 червня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Р . На підприємстві розпочалася пожежа. Також повідомлялося про атаку на НПЗ у селищі Енем в Адигеї.

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