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Після атаки дронів горів військовий аеродром у російському Єйську, - "Кримський вітер"

П'ятниця 21 червня 2024 07:32
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Після атаки дронів горів військовий аеродром у російському Єйську, - "Кримський вітер" Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Після нічної атаки дронів на військовому аеродромі у російському Єйську відзначається кілька вогнищ пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал Кримський вітер.

Моніторингова група каналу посилається на дані супутникової зйомки.

"Пожежі відмічені в районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, їхнє призначення невідоме", - йдеться у повідомленні.

Після атаки дронів горів військовий аеродром у російському Єйську, - &quot;Кримський вітер&quot;

Нагадаємо, сьогодні вночі жителі Єйська Краснодарського краю, РФ, повідомили про атаку дронів на місто . Після атаки там спалахнула пожежа. При цьому наголошувалося, що у Єйську розташований військовий аеродром.

У ніч проти 21 червня відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю РФ атакували дронами.

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