UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Після 4-річного бойкоту перемовник Путіна приїхав у Давос, він зустрінеться з американцями

Фото: Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 20 січня, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Давосу для зустрічі з представниками США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва в X.

Він заявив, що вже прибув до Давосу, де планує зустрітися зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Варто зазначити, що спецпредставник російського диктатора відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Форум у Давосі

В понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Діалог України та США у Давосі

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог зі США продовжиться під час форуму у Давосі.

Очікується, що американський лідер Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто - торік він долучався до заходу дистанційно.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково братиме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.

Джерела ЗМІ наголосили, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. План розрахований на 10 років і передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДавосДжаред КушнерСтів Віткоффмирний план США