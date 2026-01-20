RU

После 4-летнего бойкота переговорщик Путина приехал в Давос, он встретится с американцами

Фото: Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 20 января, спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Давос для встречи с представителями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в X.

Он заявил, что уже прибыл в Давос, где планирует встретиться со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стоит отметить, что спецпредставитель российского диктатора посещает Всемирный экономический форум в Давосе впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Форум в Давосе

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем - геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

 

Диалог Украины и США в Давосе

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, заявил, что диалог с США продолжится во время форума в Давосе.

Ожидается, что американский лидер Дональд Трамп прибудет в Давос лично - в прошлом году он участвовал в мероприятии дистанционно.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина в этом году обязательно будет участвовать в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Источники СМИ отметили, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме в Давосе. План рассчитан на 10 лет и предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.

