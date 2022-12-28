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Після 24 лютого видатки на оборону зросли у 6 разів, - Мінфін

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Видатки на оборону і безпеку, зокрема зарплати військовим, з початку повномасштабного вторгнення РФ зросли у 6 разів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас є стабільні видатки - освіта, соціальний захист, охорона здоров'я та інші. А військовий бюджет виріс в 6 разів, зараз це 31,7% ВВП, майже половина бюджету йде на сектор безпеки і оборони", - зазначив міністр.

Разом з тим, за його словами, говорячи про економію бюджетних коштів, не варто особливо розраховувати на оптимізацію міністерств та скорочення апарату чиновників.

"По-перше, це будуть великі видатки у разі масового скорочення чиновників. По-друге, якісних кадрів в системі не так же й багато, їх важливо зберегти, тому будь-які зміни не повинні привести до втрати керованості системи державної влади", - сказав міністр.

Нагадаємо, як раніше заявили в уряді, пріоритетом прийнятого державного бюджету на 2023 рік є забезпечення перемоги України у війні, а тому загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить на наступний рік понад 1 трлн грн.

Додамо, що за даними Державної казначейської служби, у вересні 2022 року на сектор безпеки та оборони направлена половина видатків з державного бюджету.

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Міністерство фінансів УкраїниСергій МарченкоДержбюджет