Відчуття порожнечі поруч з партнером: 8 чітких ознак емоційного розриву

Буває, що люди живуть під одним дахом, снідають, обговорюють справи - і водночас емоційно живуть на різних планетах. Самотність у стосунках - це не коли вас покинули, а коли ви все ще поруч, але вас не чують, не бачать і не підтримують.

Як зрозуміти, що це не просто тимчасовий період, а реальна емоційна ізоляція, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Відчуття самотності - це не завжди про фізичну ізоляцію. Найгірше, коли самотність приходить у парі, де ніби є партнер, розмови, побут, але немає справжнього контакту.

Ось 8 ознак, що сигналізують: ви наче у стосунках, але залишаєтеся наодинці зі своїми переживаннями:

Вас не чують

Ви говорите про важливе, ділитеся емоціями, а у відповідь - байдужість, переведення теми чи стандартні фрази.

"Будь-яка спроба поговорити про стосунки чи емоції закінчується фразою: "ти знов щось вигадуєш" або мовчанкою. Важливі розмови опиняються у забороненій зоні", - каже експерт.

Ви більше не ділитесь планами й мріями

У ваших розмовах більше немає тем про плани та мрії, бо відчуваєте, що партнер не підтримає або це йому просто не цікаво.

Ініціатива у всьому - тільки ваша

Зустрічі, розмови, розв'язання проблем - ніби все тягнете на собі. І найгірше те, що часто ваші пропозиції провести вечір разом, ідеї для подарунків - все наштовхується на холод та байдужість.

Фізична близькість зникла або стала механічною

Немає ніжності, бажання торкатися, дивитися в очі. Хвилини близькості стали зовсім рідкими й навіть тоді - все, ніби як у роботів.

Ви боїтесь бути собою

Стримуєте емоції, переживання, щоб не бути висміяними, осудженими чи проігнорованими. Часом хочете стати просто непомітною, щоб не було так боляче.

Ви шукаєте виправдання для партнера

"Він втомився", "у неї складний період", "зараз такий час" - саме це у вашому внутрішньому діалозі.

"Ви вже не чекаєте турботи, ви самі себе вмовляєте, що все нормально. Але це не так", - каже Віталій Курсік.

Ви шукаєте розуміння на стороні

Друзі, соцмережі, колеги стають тим, з ким хочеться бути чесними - замість власного партнера.

"Інколи ви ловите себе на думці, що більше розуміння, контакту та тепла ви зараз можете отримати від колег, продавця у магазині чи таксиста, ніж вдома", - додає фахівець.

Ваша самооцінка страждає

Після розмов або взаємодії з партнером ви почуваєтеся менш впевнено, сумніваєтесь у собі.

Вас постійно переслідує думка "я заслужив (ла) більшого"

Це тривожний дзвіночок, що емоційний зв’язок давно втрачено. І часто після часу разом у вас залишається в душі порожнеча або тривога.

Вашими справами не цікавляться

Партнер не цікавиться вашими думками, турботами чи радощами. У вас є новини, досягнення, страхи, але розповісти їх немає кому. Вся розмова зводиться до "ага, угу, ясно".

Чи означає це кінець стосунків?

"Не обов’язково. Але точно означає, що варто чесно подивитися на ситуацію й вирішити - будувати містки чи чесно йти далі, але нарізно. Якщо ви заплуталися в стосунках і не знаєте, як повернути близькість - звертайтеся, розберемо разом", - резюмує Віталій Курсік.