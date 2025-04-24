Пішов з життя за годину. Лікар розкрив деталі смерті Папи Римського

Папа Римський помер швидко і без болю. Лікар, який був біля нього в останні хвилини, розповів про те, як все сталося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera та La Repubblica.
Лікар римської лікарні "Джемеллі" Серджіо Альф'єрі протягом п'яти останніх тижнів спостерігав за лікуванням Папи. В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він розповів, що це почалось ще коли Франциск боровся з подвійною пневмонією на початку цього року.
Альф'єрі сказав, що йому зателефонували близько 5:30 ранку в понеділок і попросили швидко приїхати до Ватикану. Він прибув приблизно через 20 хвилин.
"Я увійшов до його кімнати, і він (Франциск, - ред.) був з відкритими очима. Я переконався, що немає ніяких проблем з диханням. Потім я спробував покликати його на ім'я, але він не відповів мені", - розповів лікар.
За його словами, саме тоді він зрозумів, що більше нічого не може зробити
"Він не реагував на подразники, навіть на больові. У той момент я зрозумів, що більше нічого не можна зробити. Він був у комі", - пояснив Альф'єрі.
Лікар повідомив, що в такому стані, транспортування понтифіка було б марним.
"Я пояснив, що госпіталізація була б марною. (Особистий медбрат Папи Массіміліано, - ред.) Страпетті знав, що Папа хотів померти вдома, коли ми були в Джемеллі, він завжди так казав. Невдовзі він помер", - пояснив він.
Лікар зауважив, що зробивши комп'ютерну томографію, вони б мали більш точний діагноз, але не більше.
"Це був один з тих інсультів, які за годину забирають тебе з собою", - підсумував він.
Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.
Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, в результаті якого він впав у кому та помер.
Як відомо, похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.
Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.
Після похорону Папи Римського Франциска відбудуться вибори нового понтифіка. Як повідомляла РБК-Україна, одним із потенційних кандидатів є українець Микола Бичок - наймолодший кардинал Ватикану, який наразі очолює єпархію УГКЦ у Мельбурні.
Докладніше про претендентів на посаду Папи Римського та що відомо про кардинала Миколу Бичка, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що британська газета Daily Mail днями написала, що штучний інтелект вирішив не чекати підсумків Конклаву - і вже назвав ім'я можливого наступного понтифіка.
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