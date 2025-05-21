Хотів викрасти нові розробки Сил оборони. СБУ затримала "крота" ФСБ
На оборонному заводі Одеської області викрито "крота" Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який планував викрасти нові розробки Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Деталі справи
Як пише СБУ, затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ. Зрадник планував здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки Сил оборони. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, який виконує оборонні замовлення.
Зрадника було затримано ще на етапі вербування ворогом.
"Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин", - додає СБУ.
Ілюстративне фото: СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів викрасти нові розробки Сил оборони (ssu.gov.ua)
Для завдання затриманий намагався "втертись" в довіру до колег, які залучені до виробничого процесу.
У тому ж числі зрадник виконував завдання коригувальника та допомагав ворогу "обійти" протиповітряну оборону (ППО) Одеської області. Для цього він об'їжджав область й намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.
Що загрожує
"Кроту" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримало у Харківській області неповнолітнього зрадника, який шпигував за локаціями Збройних сил України (ЗСУ).
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