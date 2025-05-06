"Зливав" інформацію ворожій розвідці. СБУ викрила "крота" у бригаді ЗСУ

Служба безпеки України викрила зрадника в одній з бригад Збройних сил України (ЗСУ), який працював на російську воєнну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, зрадник "зливав" ворогу локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.

Задокументовано, як "кріт" через месенджер виходив з куратором на зв'язок та передавав його координати свого та інших підрозділів з передової. Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Фото: СБУ викрила "крота" у бригаді ЗСУ (t.me/SBUkr)

Для комунікації зрадник використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті.

"За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації", - пише СБУ затримано неподалік лінії бойового зіткнення.

Зрадника було завербовано ще у січні поточного року. Куратором "крота" виявився співробітник воєнної розвідки Росії, який перебуває на передовій східного фронту.

Що загрожує

"Кроту" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.